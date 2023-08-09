İznik Gölü’nde top mermisi bulundu

Hangi döneme ait olduğu bilinmeyen top mermisi bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

İznik’e bağlı Boyalıca Mahallesi’nde göle giren balıkçılar, gölün zemininde top mermisi olduğunu fark edince, durumu jandarmaya bildirdi.

Bomba imha ekipleri sevk edildi

Olay yerine Bursa İl Jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzman ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekip vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yapılan teknik incelemenin ardından 75’lik top mermisi kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Vatandaşlar ise patlamanın olduğu bölgeye akın edip ne olduğunu anlamaya çalıştı.

