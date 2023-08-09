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İznik Gölü’nde top mermisi bulundu

09.08.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde balıkçılar gölün içerisinde top mermisi buldu.

Hangi döneme ait olduğu bilinmeyen top mermisi bomba imha uzmanları tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

İznik’e bağlı Boyalıca Mahallesi’nde göle giren balıkçılar, gölün zemininde top mermisi olduğunu fark edince, durumu jandarmaya bildirdi.

Bomba imha ekipleri sevk edildi
Olay yerine Bursa İl Jandarma ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha Uzman ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerine güvenlik şeridi çekip vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yapılan teknik incelemenin ardından 75’lik top mermisi kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı. Vatandaşlar ise patlamanın olduğu bölgeye akın edip ne olduğunu anlamaya çalıştı.

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