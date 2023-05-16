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İznik polisi hırsızı evine kadar kovalayarak yakaladı, onlarca çalıntı eşya ele geçirdi

16.05.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İznik ilçesinde hırsızlık şüphelisi şahsın peşine düşen polis ekipleri, şahsı oturduğu eve kadar kovaladı.

İznik polisi hırsızı evine kadar kovalayarak yakaladı, onlarca çalıntı eşya ele geçirdi

Evinin bahçesinde yakalanan şüphelinin, adeta mağazaya çevirdiği kiralık evde de çalıntı onlarca eşya ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İznik polisi hırsızlık şüphelisi Ö.O.A. isimli kişinin evinde çok sayıda çalıntı eşya sakladığı ihbarı üzerine şüpheli şahsın peşine düştü. İlçedeki kamera kayıtlarından şüpheli şahsı takibe alan polis ekipleri, şüphelinin gezdiği bölgeleri tek tek tespit etti. Ö.O.A.’nın bulunduğu bölgeye pusu atan ekipler, şahsı yakalamak için karşısına çıktığında Ö.O.A. kaçmaya başladı. İlçe merkezinde kiraladığı eve doğru kaçıp burada saklanmak isteyen Ö.O.A. evin çevresinde de tedbir alan İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi ekipleri tarafından kaçamadan yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen iznin ardından evde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 5 adet bisiklet, 6 adet sandalye masa, ahşap oymalı sehpa, armut salıncak, çim biçme makinesi, suç unsuru olduğu değerlendirilen kılıçlar, kesici aletler ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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