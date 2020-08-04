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İznik’e ünlü yağmuru

BURSA HABERLERİ  | 04.08.2020 14:42 | Son Güncelleme

Bursa’nın turistik bölgelerinin başını çeken İznik, ünlülerin uğrak yeri haline geldi.Korona virüs pandemisi sebebiyle kendilerine güvenli bölge arayışına giden ünlü simalar İznik Gölü’ne sıfır orman ile gölün buluştuğu noktada tatil yapıyor.Bayram yoğunluğunun yaşandığı İznik, ünlü sanatçıların adeta uğrak yeri haline geldi.

İznik’e ünlü yağmuru

Bursa’nın turistik bölgelerinin başını çeken İznik, ünlülerin uğrak yeri haline geldi.
Korona virüs pandemisi sebebiyle kendilerine güvenli bölge arayışına giden ünlü simalar İznik Gölü’ne sıfır orman ile gölün buluştuğu noktada tatil yapıyor.
Bayram yoğunluğunun yaşandığı İznik, ünlü sanatçıların adeta uğrak yeri haline geldi. Geçmişi, Roma dönemine dayanan, İznik Gölü ve arkeolojik eserleriyle yerli ve yabancı pek çok turistin ilgisini çeken İznik, yeni yapılan Bursa - İzmir - İstanbul otoyoluna bağlanabilme özelliği ile de kolay ulaşılabilir olma avantajını en iyi şekilde kullanıyor. 4 Günlük bayram tatilini İstanbul’a yakın mesafedeki İznik’te geçiren ünlü sanatçılar Levent Yüksel ve Tan Taşçı,da turizm cenneti ilçeye misafir oldu. İlçenin tarihi mekanlarını gezip kültür mirası bölgenin tanınmış tesislerinden Askania’da konaklayan sanatçılar bayram sonrası İstanbul’a döndü.

İznik’e ünlü yağmuru

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