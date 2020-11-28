İznik'in "Müşküle üzümü"nün üretimi artırılacak

Bu yıl 10 bin ton rekolte beklenen üzümün üretiminin yaygınlaştırılması hedefi kapsamında İznik Belediyesince başlatılan coğrafi işaret çalışmaları da devam ediyor.

İlçede, geçen yıl 611 aile tarafından 4 bin 445 dönümde yetiştirilen Müşküle üzümünün üretimi, bu yıl 666 aile tarafından 4 bin 660 dönümde yapılıyor.

Yıllar önce İznik'in bereketli ovalarından Avrupa'ya ve çeşitli ülkelere ihraç edilen Müşküle üzümü, halen bazı aileler tarafından yetiştiriliyor.

Dede, Müşküle üzümünün geçmişine dair yapılan araştırmalarda farklı bilgilere rastladıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Müşküleli Halil İbrahim Ağa, 1923 yılında Atatürk'e buradan giderken hediye olarak üzüm götürür. Üzümün tadı, rengi, görüntüsü, Atatürk'ün çok hoşuna gider. Bunun ne üzümü olduğunu sorar. 'Müşküle'den gelen Halil İbrahim Ağa'nın üzümü' derler. Atatürk, bu üzümden tekrar getirilmesini ister. Bir başka bilgiye göre de 1930'lu yıllarda Libya kökenli 'Arap kaymakam' olarak bilinen İznik Kaymakamı Sadullah Koloğlu, o dönemlerde Müşküle üzümünü çok sever ve gittiği her yere hediye olarak götürdüğü, gittiği yerlerde de çok rağbet gördüğü için meyve yaygınlaşmaya başlar."

Yaklaşık 300 yıl önce Müşküle üzümünün ihracatının yapıldığını fakat zamanla çiftçilerin zeytine yöneldiğini anlatan Dede, "Yine de bugün, halen Elbeyli ve İnikli Ovası'nda Müşküle üzümü yaygın olarak vardır. İznik Belediyesi, Müşküle üzümüne coğrafi işaret belgesi almak için çalışmalara başladı. Biz de buna İznik Ticaret ve Sanayi Odası olarak destek veriyoruz." ifadesini kullandı.