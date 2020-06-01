İzocam Tekiz'den sinüs desenli taşyünü cephe paneli

İSTANBUL(AA) - İzocam Tekiz, Türkiye’de ilk ve tek sinüs desenli taşyünü cephe panelini satışa sundu.

İzocam Tekiz'den yapılan açıklamaya göre, endüstriyel yapılar için devrim niteliğinde olan Tekiz Sinüs Panel, sektöre mimari ve estetik açıdan yeni bir soluk getirecek. Gizli vidalı özelliği de bulunan Tekiz Sinüs Panel, sanayi binalarının cephelerinde kolaylıkla kullanılıyor. Hemen her binaya uygulanabilen Tekiz Sinüs Panel, farklı renk sac seçenekleriyle de dikkati çekiyor. Tekiz Sinüs Panel ayrıca yüksek yangın güvenliği de sağlıyor.

Tekiz Taşyünü Yalıtımlı Cephe Panellerinin ‘EI60 ve E120 Yangın Dayanımı’ sertifikası bulunuyor. Taşyünü Yalıtımlı Panel uygulamalarındaki tecrübeleriyle sektöre yön veren İzocam, “REI 120 Yangın Dayanımı Sertifikası”na sahip Tekiz Taşyünü Çatı Paneliyle de yangında zaman kazandırıyor, olası büyük zararlardan, can ve mal kayıplarından kurtulma imkânı sağlıyor.

