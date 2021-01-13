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İzol: “Otellerimizin kapasitesi yüzde 20’ye düştü. Destek bekliyoruz”

13.01.2021 16:31 | Son Güncelleme:
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İzol: “Otellerimizin kapasitesi yüzde 20’ye düştü. Destek bekliyoruz”

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı ve Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol, Toros Üni TV’de katıldığı programda, pandemi sürecinde otellerin kapasitesinin yüzde 20’ye düştüğünü belirterek, devletten destek beklediklerini söyledi.Toros Üni TV’de yayınlanan “Prof.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı ve Mersin Turizm İşletmecileri Derneği (MERTİD) Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol, Toros Üni TV’de katıldığı programda, pandemi sürecinde otellerin kapasitesinin yüzde 20’ye düştüğünü belirterek, devletten destek beklediklerini söyledi.
Toros Üni TV’de yayınlanan “Prof. Dr. Ahmet Özer ile Gündem” programının bu haftaki canlı yayın konuğu MTSO Meclis Başkanı ve MERTİD Yönetim Kurulu Başkanı Hamit İzol oldu. İzol, program öncesi Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz’ü ziyaret etti. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarete, Genel Sekreter Serhat Reşit Aşkın ve Program Moderatörü Prof. Dr. Ahmet Özer de katıldı.

“Mersin, Türkiye’nin parlayan yıldızı”
Daha sonra canlı yayına katılan İzol, pandeminin turizme etkileri ve MTSO’nun çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Mersin’in çok yönlü bir şehir olması dolayısıyla Türkiye’nin parlayan bir yıldızı olduğunu dile getiren İzol, “Şu an turizmde sadece Tarsus ve Kazanlı’da 14 bin yatağımız mevcuttur. Yapılacak havaalanı ile birlikte var olan kapasite iki katına çıkacaktır. Mersin, bugün varlığını koruyan ve ekonomik açıdan gelecek vadeden bir şehirdir. Biz belki Antalya’daki oteller gibi büyük oteller yapmayacağız ama butik otellerimizle bütün Avrupa’ya ve Orta Doğu’ya örnek olarak hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

“Devletimizden destek bekliyoruz”
Pandemi sürecinde birçok sektör gibi turizm sektörünün de olumsuz yönde etkilendiğini belirten İzol, “Türkiye nüfusunun yüzde 50’si hizmet sektöründe çalışıyor. Covid-19 süreci ile birlikte otellerimizin kapasitesi yüzde 20’ye düştü. Çalışanlarımız ile birlikte büyük sıkıntılar yaşadık. Bu konuda devletimizden gerekli desteği bekliyoruz” diye konuştu.
MTSO’daki çalışmaların, toplantıların pandemi sebebiyle online ortamda devam ettiğini de kaydeden İzol, “Toplantılarımızı ‘zoom’ programı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Artık yüz yüze ziyaretlerimizi gerçekleştiremiyoruz. Bu süreçte Mersin protokolümüz ile birlikte ortak çalışmalar gayreti içerisindeyiz. Şehrimizi ayakta tutmaya çalışıyoruz, çünkü MTSO artık halkın odasıdır” ifadelerini kullandı.

İzol: “Otellerimizin kapasitesi yüzde 20’ye düştü. Destek bekliyoruz”

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