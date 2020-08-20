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İzolasyona sıkı takip

KÜTAHYA HABERLERİ  | 20.08.2020 12:50 | Son Güncelleme

Koronavirüsle mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla Vali Ali Çelik’in başkanlığında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde “Covid-19 Toplantısı” gerçekleştirildi.Covid-19’la mücadele kapsamında alınan ve alınması gereken ilave tedbirler ile mevcut çalışmaların değerlendirilerek istişarelerde bulunulduğu toplantıda; Vali Ali Çelik, salgınla mücadelede kuralların tavizsiz uygulanması gerektiğinin altını çizdi.Alınan karar ve tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığının takibinin önemine dikkat çeken Vali Çelik, izolasyona tabi tutulan vatandaşların denetiminin sıklaştırılması talimatını verdi.Salgınla mücadelede 3 temel kural olduğunu hatırlatan Vali Çelik; maske, mesafe ve temizlik kurallarına tüm kurum ve kuruluşlarda uyulması gerektiğini, vatandaşların tedbir ve kurallara dair bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini söyledi.Vali Çelik, görüş ve önerilerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nda değerlendirilerek karara bağlanacağını kaydetti.

İzolasyona sıkı takip

Koronavirüsle mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla Vali Ali Çelik’in başkanlığında Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde “Covid-19 Toplantısı” gerçekleştirildi.
Covid-19’la mücadele kapsamında alınan ve alınması gereken ilave tedbirler ile mevcut çalışmaların değerlendirilerek istişarelerde bulunulduğu toplantıda; Vali Ali Çelik, salgınla mücadelede kuralların tavizsiz uygulanması gerektiğinin altını çizdi.
Alınan karar ve tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığının takibinin önemine dikkat çeken Vali Çelik, izolasyona tabi tutulan vatandaşların denetiminin sıklaştırılması talimatını verdi.
Salgınla mücadelede 3 temel kural olduğunu hatırlatan Vali Çelik; maske, mesafe ve temizlik kurallarına tüm kurum ve kuruluşlarda uyulması gerektiğini, vatandaşların tedbir ve kurallara dair bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini söyledi.
Vali Çelik, görüş ve önerilerin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nda değerlendirilerek karara bağlanacağını kaydetti.

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