İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Düzce yaylaları doğaseverleri cezbediyor

Özellikle hafta sonları doğa turlarının uğrak mekanı olan yaylaya gelenler, Efteni Gölü, Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nı yol üzerinde ziyaret ederek, su sesinin kuş sesleriyle birleştiği bu güzelliği doyasıya yaşıyor.

Düzce'ye 28 kilometre mesafede, ulaşımı kolay ve 1400 rakımda bulunan yayla, İstanbul ile Ankara gibi iki metropol kente yakınlığıyla doğa tutkunlarının tercihi oluyor.

ÖMER ÜRER - Düzce 'de yer alan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme süreciyle yeniden ziyarete açılan, çam ormanları ve gölleri içinde barındıran, su ve kuş seslerinin birbirine karıştığı Pürenli, Balıklı, Derebalık ve Hera yayla ları doğaseverlerden ilgi görüyor.

Pürenli Yaylası'ndan ulaşımın sağlandığı rakımları 800 ile 1900 metre arasında değişen Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları da kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Yaylalardaki kamp alanlarında çadır kurup ya da karavanıyla konaklayabilme imkanı bulan ziyaretçiler, yayla evlerinde de misafir edilebiliyor.

- "Doğa bu bölgeye cömert davranmış "

Gölyaka Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında doğal güzelliklerin 3 ay ziyarete kapandığını anımsatarak, bölgenin doğal güzellikler anlamında çok zengin olduğunu söyledi.

Efteni Kuş Cenneti ile başlayan doğa turlarının Güzeldere Şelalesi'ni takiben Pürenli Yaylası, Balıklı, Hera ve Kardüz Yaylası ile tamamlandığını anlatan Demircan, şöyle konuştu:

"Bölge göller, şelaleler ve yaylalar bölgesi olarak tanınıyor. Doğa bu bölgeye cömert davranmış ve tüm zenginlikleri içerisinde barındırıyor. Özellikle hafta sonları İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kentten binlerce misafirimiz bölgemize geliyor."

