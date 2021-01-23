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İzollu Vakfı’ndan eğitime 100 tablet desteği

23.01.2021 09:40 | Son Güncelleme:
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İzollu Vakfı’ndan eğitime 100 tablet desteği

Malatya’nın Kale ilçesinde ‘Tabletimi alıyorum eğitimimi tamamlıyorum’ ve ‘Tablet bizden çevrimiçi eğitime devam’ kampanyaları kapsamında İzollu Vakfı tarafından 100 adet tablet desteği verildi.Korona virüs nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitme devam ettiği bu süreçte, Kale Kaymakamlığı’nın başlattığı ‘Kale’de tabletimi alıyorum eğitimimi tamamlıyorum’ ve ‘Kale’de tablet bizden çevrimiçi eğitime devam’ kampanyalarına başkanlığını Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’in yaptığı İzollu Vakfı’da destek verdi.Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzollu İlkokulunda vakfının hibe ettiği tabletlerin dağıtım törenine Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, İzollu Vakfı Kurucu Başkanı Adnan Başdemir, yönetim kurulu üyeleri Ahmet İpek, Aslan Dursun ile öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.Burada bir konuşma yapan vakfın kurucu başkanı Adnan Başdemir, kurulduğu günden bu yana eğitime her zaman destek olduklarını söyledi.

Malatya’nın Kale ilçesinde ‘Tabletimi alıyorum eğitimimi tamamlıyorum’ ve ‘Tablet bizden çevrimiçi eğitime devam’ kampanyaları kapsamında İzollu Vakfı tarafından 100 adet tablet desteği verildi.
Korona virüs nedeniyle öğrencilerin uzaktan eğitme devam ettiği bu süreçte, Kale Kaymakamlığı’nın başlattığı ‘Kale’de tabletimi alıyorum eğitimimi tamamlıyorum’ ve ‘Kale’de tablet bizden çevrimiçi eğitime devam’ kampanyalarına başkanlığını Malatya Girişim Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir’in yaptığı İzollu Vakfı’da destek verdi.
Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzollu İlkokulunda vakfının hibe ettiği tabletlerin dağıtım törenine Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Belediye Başkanı Murat Koca, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, İzollu Vakfı Kurucu Başkanı Adnan Başdemir, yönetim kurulu üyeleri Ahmet İpek, Aslan Dursun ile öğretmen, öğrenci ve velileri katıldı.
Burada bir konuşma yapan vakfın kurucu başkanı Adnan Başdemir, kurulduğu günden bu yana eğitime her zaman destek olduklarını söyledi. Başdemir, “Bir yıl sonrasını düşünüyorsan pirinç ek. On yıl sonrasını düşünüyorsan meyve fidanı dik. Yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan eğit. Vakıf olarak var gücümüzle eğitime destek sağlamaya devam edeceğiz. Gerek burslarla gerek eğitim adına yürütülen projelere maddi manevi desteklerle her daim Kale halkının yanında olacağız” diye konuştu.
Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak’ta, vakıf yönetimine eğitime sundukları destekten dolayı teşekkür ederek, düzenledikleri kampanya ile hayırseverlerin katkısının yoğun olduğunu dile getirdi.

İzollu Vakfı’ndan eğitime 100 tablet desteği

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