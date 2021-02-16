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İzollu ve Sarıyaprak’ta eğitim 1 hafta geç başlayacak

16.02.2021 10:24 | Son Güncelleme:
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İzollu ve Sarıyaprak’ta eğitim 1 hafta geç başlayacak

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı İzollu ve Sarıyaprak köylerinde eğitim 1 hafta geç başlayacak.Adıyaman’ın Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İzollu ve Sarıyaprak köylerindeki korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış nedeniyle, okulların bir hafta sonra açılmasına karar verdi.Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemize bağlı İzollu ve Sarıyaprak köylerimizde vaka sayılarında görülen artış sonrasında, sosyal izolasyonun temini ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köylerimizde bulunan okullarımızda İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile yüz yüze eğitime 1 hafta süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı İzollu ve Sarıyaprak köylerinde eğitim 1 hafta geç başlayacak.
Adıyaman’ın Besni İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, İzollu ve Sarıyaprak köylerindeki korona virüs (Covid-19) vaka sayılarında artış nedeniyle, okulların bir hafta sonra açılmasına karar verdi.
Besni Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, “İlçemize bağlı İzollu ve Sarıyaprak köylerimizde vaka sayılarında görülen artış sonrasında, sosyal izolasyonun temini ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köylerimizde bulunan okullarımızda İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile yüz yüze eğitime 1 hafta süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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