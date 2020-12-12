İzol’un ikinci kitabı ’Kumpas’ satışta

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genç kanaat önderlerinden Ramazan İzol, ’Kumpas’ isimli ikinci kitabının çıktığını duyurdu.

Ramazan İzol tarafından ikinci kitap olarak kaleme alınan ’Kumpas’ raflardaki yerini aldı. İzol, ’Devletin Derin Aklı’ isimli kitabının ardından ikinci kitabı olan ‘Kumpas’ın yayına çıktığını duyurarak, mafyanın derin dünyasının anlatıldığı, sadece Türk mafyası değil, Japon, Rus, İtalyan, Çin, İngiliz ve birçok mafyanın içine giren bir eser olan kitabının birçok sarsıcı gerçekleri ortaya çıkaracağını dile getirdi. Kitap ile Türkiye’deki yakın tarihteki olaylara ışık tuttuğunu belirten İzol, "İlk kitabımızın ismini ’Devletin derin aklı’ olarak belirlemiştik. Allah’ın izni ile ikinci kitabımızda şu anda piyasada satışta. Onun ismini de ‘Kumpas’ olarak belirledik. Bu kitabımda da hiç yazılmamış, konuşulmamış ve konuşmaya cesaret edilememiş birçok şeyi bulacaksınız. Yeraltı dünyasındaki kirli bağları, derin devleti, ilk defa duyacağınız istihbarat savaşlarını ve daha birçok sarsıcı gerçekleri sayfaları çevirdikçe okuyacak ve her satırda yer altı dünyasının aslında nasıl işlediğini anlamaya başlayacaksınız” dedi.