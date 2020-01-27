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İZSU 2019’da 600 kilometrelik dere yatağı temizledi

İZMİR HABERLERİ  | 27.01.2020 13:44 | Son Güncelleme

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 2019’da toplam 600 kilometrelik dere yatağı güzergahını temizleyerek yaklaşık 355 bin ton atık malzeme çıkardı.İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü taşkınları önlemek için 30 ilçede dere yataklarını temizliyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 2019’da toplam 600 kilometrelik dere yatağı güzergahını temizleyerek yaklaşık 355 bin ton atık malzeme çıkardı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü taşkınları önlemek için 30 ilçede dere yataklarını temizliyor. Temizlenen dere yatağı güzergahı, 2019 sonunda 600 kilometreyi geçti. Çalışmalarda 353 bin 850 ton atık malzeme çıkarılarak suyun akışının önündeki engeller kaldırıldı.
Çalışma kapsamında dere yataklarına 4 kilometreyi aşkın taş duvar inşa edildi. Kıyı oyulmalarını engellemek için yaklaşık 3 kilometrelik kısma 460 ton taş baskı, 126 metre taş duvar tamiratı ve 78 metrelik zemin betonu tamiratı yapıldı. 288 metre büz döşendi. 2 kilometrelik korkuluk tamir edilerek boyandı. Dere üzerinden geçiş sağlamak amacıyla ise toplam 3,5 kilometrelik kutu menfez imal edildi.
Atık malzeme temizliğinin yanı sıra görüntü kirliliği, sağlık ve koku problemi oluşturan durumlara da müdahale ettiklerini söyleyen Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürü Onur Emrah Yıldız, şöyle konuştu:
"Bazı dereleri yılda 3-4 defa temizliyoruz. Maalesef bazı vatandaşlarımız dere yataklarına evde kullanılmayan eşyaları, ağaç dallarını ve atık malzemeleri atıyor. Bizler şikayet üzerine veya tarafımızdan tespit edilmesi halinde duruma hızlı müdahale ederek bu malzemenin bertaraf edilmesini sağlıyoruz. Aksi takdirde bu malzemeler yağışlarda menfez yapılarının ağızlarını tıkıyor. Su geçemediği için de taşkınlara sebep oluyor. Derelerin temizlenmesi tek başına yeterli değildir. En güzel temizlik yöntemi kirletmemektir."
Öte yandan, başta Körfez’e dökülen; Bostanlı Ahırkuyu, Bayraklı Ilıca, Karşıyaka Peynircioğlu, Balçova Hacıahmet, Bornova, Manda, Çiğli Harmandalı, Narlıdere Köroğlu ve Ali Onbaşı olmak üzere 11 merkez ilçedeki derelerde de hem temizlik hem de ıslah çalışmaları sürüyor.

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