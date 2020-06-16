İZSU, Çeşme’nin altyapısını yeniliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme ilçesinin eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatlarını ve su şebekelerini yeniliyor. Altınyunus, Alaçatı ve Ilıca bölgesinde çalışmalarını sürdüren İZSU, toplam 712 kilometrelik tarihi yatırımın 340 kilometrelik kısmını tamamladı. Alaçatı Mahallesinin 16,5 kilometre uzunluğundaki atıksu terfi hattı döşeme çalışmalarının ise yüzde 35’i bitti.

İZSU Genel Müdürlüğü, Çeşme’de son yıllarda özellikle yaz aylarında yaşanan su sıkıntısını gidermek için eskiyen ve kaçaklara neden olan tüm iletim hatları ve su şebekelerini yeniliyor. Üç etap halinde yapılan toplam 712 kilometrelik tarihi içme suyu yatırımının yanı sıra Alaçatı Mahallesinde de atıksu terfi hattı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. İZSU, Çeşme’nin alt yapı sorunlarını 2021 yılı sonuna kadar çözmeyi hedefliyor.

2021 yılında kesintisiz içme suyu

2014 yılında Bütünşehir Yasası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarına giren ilçede içme suyu şebekesinin yanı sıra 86 kilometrelik yeni iletim hattı da oluşturan İZSU, projenin ikinci etabını yürütüyor. Çeşme’de 95,3 milyon liralık yatırımla 314 kilometre içme suyu şebekesi ile iletim hattı çalışmalarını içeren ikinci etap çalışmaları kapsamında Celal Bayar, Ardıç, Boyalık bölgesinin içme suyu şebekesi ile arızalar ve kaçaklar nedeniyle su sıkıntısına neden olan iletim hatları baştan sona yenilendi. Altınyunus, Alaçatı ve Ilıca mahallelerinde çalışmalarını sürdüren İZSU Genel Müdürlüğü ikinci etap çalışmalarının ise 230 kilometrelik kısmını tamamladı. Çeşme’deki tarihi alt yapı yatırımı, üçüncü etabın da tamamlanması ile sona erecek. Son etap çalışmaları kapsamında 5 kilometre iletim hattı ile 283 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi yenilenecek. Üçüncü etapta Çeşme merkez, Dalyan, Çiftlik, Altınkum ve Pırlanta Plajı’nın bulunduğu bölgeler yer alıyor.

16,5 kilometrelik kanalizasyon

İZSU Genel Müdürlüğü, Çeşme’nin Alaçatı Mahallesini sağlıklı kanal altyapısına kavuşturmak için de çalışmalarını hızlandırdı. Yaklaşık 24,6 milyon liralık yatırım kapsamında, terfi merkezinin onarımı ve 16,5 kilometre uzunluğunda atıksu terfi hattının döşenmesi çalışmaları yer alıyor. İZSU, Alaçatı’daki altyapı çalışmalarının yüzde 35’ini tamamladı.

