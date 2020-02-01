İZSU ihaleleri artık canlı yayında

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, tüm ihaleleri internet sitesi üzerinden canlı yayınlamaya başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü yapım işleri, mal ve hizmet alımı için çıktığı tüm açık ihaleleri canlı yayınlamaya başladı. Canlı yayın bağlantılarına kurumun resmi internet adresindeki “İhale Duyuruları” başlığından ulaşılabiliyor. Bu kısımda aynı zamanda ihalelerin tarihleri ve ihalelerle ilgili detaylar da bulunuyor.

Yılda yaklaşık 200 ihale yaptıklarını belirten İZSU Genel Müdürü Raif Canbek, her zaman halkın ve kamunun çıkarlarını koruma prensibiyle hareket ettiklerini söyleyerek şöyle konuştu: “Tüm ihaleleri şeffaf bir biçimde gerçekleştiriyoruz. Başkanımız Tunç Soyer, bu yaklaşımımızı bir adım daha ileri taşıyarak ihalelerimizin canlı yayınlar aracılığıyla da izlenebilir olmasını talep etti. Biz de gerekli altyapıyı oluşturarak İZSU Genel Müdürlüğü’nün web sitesi üzerinden yayınlara başladık” diye konuştu.

