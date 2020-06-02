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İZSU, sayaç okumalarına tekrar başladı

İZMİR HABERLERİ  | 02.06.2020 16:07 | Son Güncelleme

İZSU Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda durdurduğu sayaç okuma işlemlerine yeniden başladı.

İZSU, sayaç okumalarına tekrar başladı

İZSU Genel Müdürlüğü, korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz aylarda durdurduğu sayaç okuma işlemlerine yeniden başladı. Geçmiş ayların tüketim değerlerine göre nisan ve mayıs ayları için oluşturulan ödenmemiş faturalar geçersiz sayılacak. Yeni faturalar gerçek tüketim üzerinden belirlenecek.
İZSU Genel Müdürlüğü, korona virüs salgınına yönelik tedbirler kapsamında durdurulan sayaç okuma faaliyetlerini, 1 Haziran tarihi itibariyle yeniden başlattı. Sayaçların okunamadığı dönemde uygulanan tahakkuk sistemi çerçevesinde konut amaçlı kullanımlarda her abonenin aralık, ocak, şubat aylarındaki su tüketim ortalaması esas alınarak fatura oluşturulmuştu. Sayaçların yeniden okunmaya başlanmasıyla birlikte nisan ve mayıs aylarının faturaları sayaçlara yansıyan gerçek değerler üzerinden oluşturulacak.

İZSU, sayaç okumalarına tekrar başladı

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