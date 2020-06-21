YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İZSU, Torbalı ve Urla’da paket arıtma tesisleri kuruyor

İZSU, Torbalı ve Urla’da paket arıtma tesisleri kuruyor

İZMİR HABERLERİ  | 21.06.2020 12:04 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık suların minimum alanda ve personel gerektirmeden "otomatik" olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin sayısını artırıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, atık suların minimum alanda ve personel gerektirmeden "otomatik" olarak arıtıldığı paket arıtma tesislerinin sayısını artırıyor. İZSU, 2020 yılında Torbalı ve Urla’da iki yeni paket arıtma tesisi daha hizmete alacak.
Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi, arıtılan atık su miktarı ve arıtma kalitesi ile Türkiye’ye örnek olan İzmir’de arıtma hamlesi sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin yanı sıra nüfusu az olan küçük yerleşimlerde evsel atıkların biyolojik arıtma teknolojisi ile arıtılmasını sağlamak amacıyla paket arıtma tesisleri kuruyor. 2019 yılı içerisinde 2 milyon 89 bin liralık yatırımla 5 paket arıtma tesisi kuran İZSU Genel Müdürlüğü, 2020 yılı içerisinde de iki yeni paket arıtmayı daha devreye alacak. Bu kapsamda Torbalı’nın bin 74 nüfuslu Ahmetli mahallesinde 9 bin 300 metrekarelik alan üzerinde paket arıtma tesisi inşa edilecek. Tesis, 160 metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak. Urla’nın bin 732 nüfuslu Özbek Mahallesinde ise 1000 metrekarelik hazine alanı üzerinde paket atık su arıtma tesisi kurulacak. İZSU, 125 metreküp arıtma kapasitesine sahip olacak tesisle ilgili imar plan çalışmalarını tamamladı. Her iki tesisin de uygulama projeleri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce onaylandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklamasıBakan Ersoy'dan ikinci dalga açıklaması
Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybettiOrgan nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:50
Sabah
05:41
Öğle
13:18
İkindi
17:13
Akşam
20:46
Yatsı
22:28

İzmir Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Güler Eczanesi
Aliaga
Yazal Eczanesi
Aliaga
Feza Eczanesi
Balcova
Yeni Gökşen Eczanesi
Balcova
Hayat Eczanesi
Bayindir
Barış Şahin Eczanesi
Bayrakli
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

Aylar sonra sahil kenarında sosyal mesafeli kahvaltı keyfi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Başkan Kılıç, bayramın ilk günü personelle birlikte çalışıp bayramlaştı

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

Meslektaşının Çantasını Çalmakla Suçlanan Avukata Ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.