İZSU, Uluslararası Finans Kurumu kredisiyle 34 milyonluk yatırım yapıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, su ve atıksu altyapı yatırımları için Dünya Bankası’nın alt kuruluşu IFC ile 34 milyon dolarlık finans yapısı çok güçlü kredi anlaşmasının yetki mektubunu imzaladı. 34 milyon dolar su altyapı yatırımları için kullanılacak.

Kent ve kentli sağlığına yönelik yatırımlarla dikkat çeken İZSU Genel Müdürlüğü, su ve atıksu altyapı yatırımları için Dünya Bankası’nın alt kuruluşu “International Finance Corporation” (IFC- Uluslararası Finans Kurumu) ile 34 milyon dolarlık kredi anlaşmasının ön protokolünü imzaladı. Çevrimiçi toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan ile IFC Doğu Avrupa ve Orta Asya Altyapı Yatırımları Direktörü Cheryl Hanway katıldı.

Başkan Soyer IFC ve Dünya Bankası’nın üst düzey yönetimi ile görüşmüştü

IFC gibi uluslararası finans kuruluşlarının sağladığı uzun vadeli, düşük faizli krediler İzmir Büyükşehir Belediyesinin altyapı projelerini uygun koşullarla hayata geçirmesini ve karlı yatırım ihtimalleri oluşturmasını sağlıyor. IFC 2019 Eylül ayında yaptığı bir yönetim kurulu toplantısında Türkiye’de kredi vermeme kararı almıştı. Daha sonra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Washington’a gitmiş, IFC’nin ve Dünya Bankası’nın üst düzey yönetimi ile bir araya gelmişti. Kentsel dönüşümden su projelerine, akıllı kent uygulamalarından ulaşım projelerine bir çok konuda ortak çalışmaların planlandığı bu toplantıların ardından ilk adım İZSU yatırımları konusunda atılmış oldu.