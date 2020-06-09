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İZSU’da e-randevu sistemi devam edecek

İZMİR HABERLERİ  | 09.06.2020 11:14 | Son Güncelleme

Korona virüs önlemleri çerçevesinde şubelerinde elektronik randevu sistemine geçen İZSU Genel Müdürlüğü, başarılı olan uygulamayı normalleşme sürecinde de devam ettiriyor.

Korona virüs önlemleri çerçevesinde şubelerinde elektronik randevu sistemine geçen İZSU Genel Müdürlüğü, başarılı olan uygulamayı normalleşme sürecinde de devam ettiriyor. Sosyal mesafenin korunmasını sağlayan ve bekleme sürelerini azaltan e-randevu sisteminden 20 Nisan’dan bu yana 13 bin İzmirli faydalandı.
Korona virüs salgınının yayılma riskini azaltmak için elektronik randevu sistemine geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, normalleşme süreciyle birlikte uygulamayı kalıcı hale getirdi. Abonelerin hizmet merkezlerinde sıra beklemeden işlemlerini gerçekleştirdiği elektronik randevu sistemine İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. 20 Nisan Pazartesi gününden itibaren hizmet veren sistemden 13 bin abone yararlandı. İZSU Genel Müdürlüğü sosyal temasın önlenmesi amacıyla başlattığı sistemin yanı sıra şubelere giriş çıkışlarda ateş ölçme ve ellerin dezenfekte edilmesine yönelik uygulamalarını sürdürüyor.

Aboneler e-randevudan memnun
İzmirliler, 30 ilçede hayata geçen ve normalleşme sürecinde de devam eden randevu sisteminden memnun. Telefonla ve internet üzerinden başvuru yapan abonelerin randevu saatleri personel sayısına göre ortalama 15 dakika aralık gözetilerek belirleniyor. Abone işlemlerinin yapıldığı katta önlem amacıyla veznedar sayısı kadar işlem alınıyor. Yeni sayaç işlemi için geldiğini belirten abonelerden Hülya Akçağ, “Sıra alıp beklemektense telefonla randevu alıp işlemlerimizi yapmak büyük kolaylık oldu. Randevu saatim gelince sıra beklemeden işlemlerim yapıldı” diye konuştu. Zekeriya Çağdaş Tezer ise “Randevu sisteminden önce yığılmalar oluyordu ve normalleşme sürecinde de randevu sisteminin devam etmesi büyük bir rahatlık oldu. Randevu sistemi sayesinde bir problem yaşamadım” dedi.

Nasıl randevu alınıyor?
İZSU Genel Müdürlüğünün web sitesi üzerinden (www.izsu.gov.tr) veya 185 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alınabiliyor. Randevu günü ve saati abonelere SMS ile bildiriliyor. Aboneler belirtilen saat dilimi içerisinde abone hizmet merkezlerine gitmeleri halinde sıra beklemeden işlemlerini yaptırabiliyor. Vatandaşlar yeni abonelik, isim değiştirme, ilişik kesme, teminat iadesi, yüksek tüketime itiraz, endeks işletmesi, kesilmiş suların yeniden açılması gibi işlemlerini bu hizmetle gerçekleştirebiliyor.

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