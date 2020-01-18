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  4. İZSU’dan Tahtalı Havzasına 1 milyon 109 bin fidan

İZSU’dan Tahtalı Havzasına 1 milyon 109 bin fidan

İZMİR HABERLERİ  | 18.01.2020 11:50 | Son Güncelleme

İZSU, Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanına bu sezon 9 bin fidan daha dikti.

İZSU, Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanına bu sezon 9 bin fidan daha dikti. Böylelikle alanı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında dikilen fidan sayısı 1 milyon 109 bine ulaştı.
İZSU Genel Müdürlüğü’nün Tahtalı’daki fidan seferberliği sürdürüyor. Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanına İZSU bu sezon 9 bin fidan daha dikti. Böylelikle alanı ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 640 hektarlık alana dikilen fidan sayısı 1 milyon 100 bine ulaştı. Bu çalışmalar kentin en önemli su kaynağı olarak anılan Tahtalı Barajını hem erozyondan hem de kirlilikten korurken aynı zamanda da kentin akciğerlerini büyütüyor.
İZSU’nun Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanındaki ağaçlandırma çalışmaları 2001’den beri sürüyor. Bu güne dek 4,3 milyon lira harcanan çalışmalar kapsamında alana fıstık çamı, kızılçam, Kıbrıs akasyası, yalancı akasya, demir ağacı, mantar meşesi, palamut meşesi, sakız ağacı, tespih ağacı, aylantus, kara servi ve mavi servi fidanları dikildi.
Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanında aynı zamanda ot temizliği, çapalama ve sürüm çalışmaları da her yıl düzenli olarak yapılıyor. Ayrıca alandaki fidanların zarar görmemesi için de önlem alınıyor.

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