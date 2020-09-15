YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. İZSU’nun cadde üzerinde açtığı yaklaşık 2,5 metre derinlikteki çukur tehlike saçıyor

İZSU’nun cadde üzerinde açtığı yaklaşık 2,5 metre derinlikteki çukur tehlike saçıyor

İZMİR HABERLERİ  | 15.09.2020 20:28 | Son Güncelleme

İzmir’in Urla ilçesinde, İZSU tarafından ilçenin en yoğun caddelerinden birisinde yapılan dere ıslah çalışmaları kapsamında açılan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki çukur tehlike saçıyor.

İzmir’in Urla ilçesinde, İZSU tarafından ilçenin en yoğun caddelerinden birisinde yapılan dere ıslah çalışmaları kapsamında açılan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki çukur tehlike saçıyor. Belediye otobüslerinin ve sürücü adayların güzergahı olan cadde üzerinde bulunan çukurda hiçbir yönlendirici levhanın da bulunmaması tepkiye neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, İZSU yetkilileri tarafından ilçeye bağlı Yenikent Mahallesi Hüseyin Zeren Caddesi’nde üzerinde dere ıslah çalışması gerçekleştirildi. Ekipler tarafından, Binkonutlara ulaşımın olduğu tek yolun, belediye otobüsleri depolama alanı güzergahı ve sürücü eğitim bölgesi de olan caddede açılan yaklaşık 2,5 metre derinliğindeki çukur tehlike saçıyor. Herhangi bir uyarı işaretleri veya tehlikeyi belirten levhaların olmaması vatandaşları tedirgin ediyor. Gece saatlerinde yolun yeterli derecede aydınlatılmaması ise tehlikeyi büyütürken, yaya ve bisiklet sürücüleri için de geçiş zorluğunun yaşanmasına neden oluyor.

Mahallelilerden İZSU’ya tepki
Yolda bulunan tek uyarı levhasının gidiş yönünde olmayıp geliş yönünde bulunması Binkonutlar’daki sitelerden çıkıp Urla merkeze doğru seyredecek araçlara yönelik hiçbir uyarı işaretinin bulunmaması da tepkilere neden olurken, bazı vatandaşlar, İZSU’nun bu çalışma sahasında gerekli önlemleri bir an önce almasını isterken, çocukların oynadığı, mahalle sakinlerinin spor yaptığı bu yolda hiçbir önlem alınmadığını ileri sürerek tepki gösterdiler. Ayrıca, çukurun içinde mahalleyi besleyen ve en az 15 bin volt elektrik taşıyan kabloların bulunduğunu belirten mahalleli, bu tür çalışmalarda daha etkin önlemler alınmalı diye yetkililere seslendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor! Bu kumaş koronavirüsü öldürüyor!
Cemevleriyle ilgili önemli karar! Cemevleriyle ilgili önemli karar!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gelin arabasında gülümseten yazı
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Gemerek Devlet Hastanesi Başhekimi Değişti
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Antalya’da konut satışlarında yüzde 25’lik artış
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Mardin Büyükşehir Belediye zabıtasından HES kodu denetimi
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Denizli’de 9 araçlı zincirlemeli trafik kazası: 2 yaralı
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

İzmir Namaz Vakitleri 15 Eylül Salı

İmsak
05:23
Sabah
06:46
Öğle
13:12
İkindi
16:42
Akşam
19:27
Yatsı
20:45

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Salı

Sinem Su Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Sevgül Eczanesi
Balcova
Şifa Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Eskişehir Eczanesi
Bayrakli
Merve Polat Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
İsviçreli enerji içeceği markası David, Türkiye pazarına giriş yaptı
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
Alsancak Rotary Balık Hasadında Buluştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.