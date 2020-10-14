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İZTO’dan “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile öğrencilere tablet desteği

İZMİR HABERLERİ  | 14.10.2020 09:36 | Son Güncelleme

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından pandemi sebebiyle online eğitim almak zorunda olan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet desteği vermeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesine “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile destek veriyor.TOBB tarafından pandemi sebebiyle online eğitim almak zorunda olan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet desteği vermeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesine, İZTO da “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile tam destek sağlıyor.

İZTO’dan “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile öğrencilere tablet desteği

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından pandemi sebebiyle online eğitim almak zorunda olan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet desteği vermeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesine “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile destek veriyor.
TOBB tarafından pandemi sebebiyle online eğitim almak zorunda olan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet desteği vermeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesine, İZTO da “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile tam destek sağlıyor. Covid-19 salgınının tüm dünyadaki yaşam ve iş koşullarını tamamen değiştirdiği gibi öğrencilerin de eğitim hayatını çok ciddi boyutta etkilediğini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Salgın sebebiyle öğrencilerimiz, evlerinden online olarak eğitimlerini sürdürmek zorunda kaldı. Çatı kuruluşumuz TOBB tarafından ülke çapında hayata geçirilen bu projeyi, ‘Buradayım Öğretmenim’ kampanyası ile destekleyerek ailelerinin maddi durumlarının yeterli olmaması sebebiyle bilgisayar edinemeyen öğrencilerimizi bilgisayar sahibi yapacak ve eğitimlerini hiç ara vermeden sürdürmelerini sağlayacağız. Bu vesileyle, projemize destek veren tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Kampanya, 7 Kasım tarihine kadar sürecek
İZTO, “Buradayım Öğretmenim” sloganıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk kampanyasına katılım çağrısında bulundu. Kampanyaya destek vermek isteyen üyeler ve vatandaşlar, herhangi bir alt veya üst sınır olmadan bütçeleri ölçüsünde İzmir Valiliği tarafından onaylı TR93 0001 5001 5800 7312 1721 60 IBAN numarasına bağışta bulunabilecek. Kampanyada toplanacak bağışlar ile TOBB koordinasyonunda tedarik edilen tablet bilgisayarlar, pandemi sebebiyle online eğitim almak zorunda olan, ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere iletilmek üzere Milli Eğitim İzmir İl Müdürlüğüne teslim edilecek. Kampanya, 7 Kasım tarihine kadar sürecek.

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