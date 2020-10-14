İZTO’dan “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile öğrencilere tablet desteği

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından pandemi sebebiyle online eğitim almak zorunda olan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet desteği vermeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesine “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile destek veriyor.

TOBB tarafından pandemi sebebiyle online eğitim almak zorunda olan ancak bilgisayarı olmayan öğrencilere tablet desteği vermeyi amaçlayan sosyal sorumluluk projesine, İZTO da “Buradayım Öğretmenim” kampanyası ile tam destek sağlıyor. Covid-19 salgınının tüm dünyadaki yaşam ve iş koşullarını tamamen değiştirdiği gibi öğrencilerin de eğitim hayatını çok ciddi boyutta etkilediğini ifade eden İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, “Salgın sebebiyle öğrencilerimiz, evlerinden online olarak eğitimlerini sürdürmek zorunda kaldı. Çatı kuruluşumuz TOBB tarafından ülke çapında hayata geçirilen bu projeyi, ‘Buradayım Öğretmenim’ kampanyası ile destekleyerek ailelerinin maddi durumlarının yeterli olmaması sebebiyle bilgisayar edinemeyen öğrencilerimizi bilgisayar sahibi yapacak ve eğitimlerini hiç ara vermeden sürdürmelerini sağlayacağız. Bu vesileyle, projemize destek veren tüm üyelerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.