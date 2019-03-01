Jaap Uilenberg: Türk hakemlere güvendiğim için geldim

Unutulmaması gerekir ki, VAR sisteminin uygulandığı ilk ülke Hollanda... Ben o süreçte tamamen VAR'ın içerisinde olan, VAR'ı çok iyi bilen birisiyim. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) Direktörü David Elleray'ın söylediği çok önemli şeyler var. Bunları hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi şudur: Tüm dünyada uygulanması gereken tek bir VAR protokolü var... Başka bir protokol yok. VAR kullanılan ülkelerde sadece bu protokol uygulanmalı. Dolayısıyla David Elleray, Türkiye'de VAR'ın uygulanma şeklinden çok da memnun değil. Bu protokolden biraz farklı bir yönde gidildiğini, protokole çok fazla uyulmadığını düşünüyor. Dolayısıyla burada bulunmamın asıl nedenlerinden birisi protokolün uygulanma şeklini yeniden UEFA çizgisine çekmek. Adım adım bunu gerçekleştirmek istiyorum. Şunu unutmamak gerekir ki, VAR maçı yöneten kişi değildir. Sahada asıl olan kişi hakemdir. VAR sadece sahada ihtiyaç duyulan pozisyonlarda hakeme yardımcı olan kişidir. Dolayısıyla bu sürecin bu şekilde işlemesi gerektiğini unutmamamız gerekir. VAR sadece bir araçtır. Maçı yöneten asıl kişi değildir. VAR'ın protokolünde yazan ilk cümle şudur; "Minimum müdahale; maksimum fayda..."