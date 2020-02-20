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JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti

ISPARTA HABERLERİ  | 20.02.2020 16:19 | Son Güncelleme

Akdeniz’in incisi Isparta’nın kış turizm merkezi Davraz Kayak Merkezi’nde kayak ve sörf yapan 34 kayakçı Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Kış sezonundan itibaren Davraz Kayak Merkezi’nde görev yapan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri 3-16 Şubat tarihleri arasında kayak pistlerinde düşme sonucu sakatlık yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan sporculara kar motorlarıyla yardıma koştu.Bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerinin bulunduğu alana kadar güvenli bir şekilde taşınan 34 kayakçı tedavi altına alındı.

JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti

Akdeniz’in incisi Isparta’nın kış turizm merkezi Davraz Kayak Merkezi’nde kayak ve sörf yapan 34 kayakçı Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kış sezonundan itibaren Davraz Kayak Merkezi’nde görev yapan Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Arama Kurtarma (JAK) ekipleri 3-16 Şubat tarihleri arasında kayak pistlerinde düşme sonucu sakatlık yaşayan ve yardıma ihtiyaç duyan sporculara kar motorlarıyla yardıma koştu.
Bulundukları yerden alınarak sağlık ekiplerinin bulunduğu alana kadar güvenli bir şekilde taşınan 34 kayakçı tedavi altına alındı.

JAK Timleri, 34 kayakçının imdadına yetişti

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Öğle
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İkindi
16:19
Akşam
18:48
Yatsı
20:03

Isparta Nöbetçi Eczaneler20 Şubat Perşembe

Esra Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Merkez
Varol Eczanesi
Merkez
Demirekin Eczanesi
Egirdir
İhsan Eczanesi
Gelendost
Kayhan Eczanesi
Keciborlu
Can Eczanesi
Sarkikaraagac
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