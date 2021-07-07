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JAK timleri Ardahan'da dağ eteğine yansıyan "Atatürk silüeti"ne selam durup bayrak açtı

07.07.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

JAK timleri Ardahan'da dağ eteğine yansıyan "Atatürk silüeti"ne selam durup bayrak açtı

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Damal ilçesinde Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüetine selam durdu.

Karadağlar'ın eteğinde, havanın açık ve güneşli olması dolayısıyla Atatürk silüetinin ortaya çıkması yoğun ilgiyle takip ediliyor.

Yaklaşık bir saat öncesinden bölgeye gelip silüetin oluşmasını bekleyenler, yoğun rüzgara rağmen bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak fotoğraf ve video çekiyor.

JAK timleri de doğal güzelliği seyretmeye gelen vatandaşlarla dev Türk bayrağı açarak Atatürk silüetine selam durdu.

Yukarı Gündeş köyünün Karadağ yamaçlarında her yıl 15 Haziran-15 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında oluşan silüet ilgiyle takip ediliyor.

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