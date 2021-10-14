JAK timleri Ardahan'da tatbikatlarla kışa hazırlanıyor

Ardahan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde kışa hazırlık tatbikatı yaptı.
Kentte 2017 yılında Avrupa Birliği'nin desteğiyle inşa edilen Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki modern tesis, bu kış sezonunda da yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yanı sıra Kafkaslar'a da hitap eden kayak merkezinde yeni kış sezonunda turistlerin sorunsuz tatil geçirebilmesi için hazırlık yapılıyor.
Bu kapsamda kayak merkezinde tatbikat yapan 7 kişilik JAK timi, senaryo gereği telesiyej hattında mahsur kalan kayakçıyı kurtardı.
Ekipler, ayrıca olumsuz hava ve arazi koşullarında hasta ile yaralıların tahliyesi, doğa sporları yapılan dağlık ve ormanlık bölgelerde de önleyici kolluk devriyesi icra etti.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz