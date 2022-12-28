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JAK timleri turistlerin Cıbıltepe'de güven içinde tatil yapması için hazır

28.12.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri, kışın Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, farklı senaryolar üzerinde tatbikatlarla hazırlık yaptı.

Kışın yerli ve yabancı kayak tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde olası doğal ve insan kaynaklı kazalara karşı İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK timleri gece gündüz görev yapıyor.

JAK timleri, kışın kayak merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı "daima hazır" olmak için farklı senaryolarda tatbikatlar yaptı.

Senaryo gereği yürüyüşe çıktıktan sonra düşüp yaralanan bir turist, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayıp yardım istedi.

İZ TAKİP KÖPEĞİ DE TİMLERE DESTEK VERİYOR

İhbarın yönlendirildiği JAK timleri, kar motorlarıyla iz takip köpeği desteğinde yaralıya ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sedyeye alınan yaralı turist, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Başka bir senaryoda ise kayak merkezindeki telesiyejde mahsur kalan 2 kayakçıya JAK timleri müdahale etti.

Halat yardımıyla telesiyeje çıkan timler, 20 metre yükseklikte mahsur kalan iki turisti güvenle piste indirdi.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, Cıbıltepe'nin güvenli bir kayak merkezi olduğunu söyledi.

Hem güvenliğiyle hem de karlar altındaki sarıçam ormanlarıyla Cıbıltepe'nin yerli ve yabancı turistleri cezbettiğini belirten Taş, "Ormanlar, turistleri kayak yaparken, rüzgar, tipi ve olumsuz hava koşullarından koruyabiliyor. JAK timleri de misafirlerin sezon boyunca yaşayabileceği olumsuzluklara karşı sürekli tatbikat yapıyor." dedi.

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Kars jak jandarma

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