Jamaikalı rekortmen atlet Usain Bolt'un koronavirüs testi pozitif çıktı!

Dünyanın en iyi atletlerinden biri olan 34 yaşındaki ismin koronavirüse yakalandığı ifade edildi.
Bolt'un Jamaika'da 34. yaş gününü kutladığı partiden birkaç gün sonra Covid-19 testi yaptırdığı ve test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. Bolt'un doğum gününe Manchester City'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling'in de katıldığı açıklandı.
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