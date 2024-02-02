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Jandarma 1 ayda 43 bin aracı denetledi.

İHA İHA
02.02.2024 09:47 | Son Güncelleme:
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Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2024 yılı Ocak ayında icra edilen trafik denetimlerinde 43 bin 427 aracın kontrol edildiği belirtildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleştirilen trafik uygulamalarında 43 bin 427 araç kontrol edildi. 43 bin 427 araç ve sürücüsü ile 21 bin 346 kişinin sorgulamasının yapıldığı denetimlerde, 2 bin 755 araç ve sürücü hakkında toplam 7 milyon 693 bin 643 lira cezai işlem uygulandı.

33 aranan araç ise 51 aranan şüphelinin yakalandığı denetimlerde, alkollü araç kullanan 99 sürücünün sürücü belgesi geri alınarak, 600 araç ise trafikten men edildi.

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