YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Jandarma 1 yıldır aranan zanlıyı çektiği fotoğraftan yakaladı

Jandarma 1 yıldır aranan zanlıyı çektiği fotoğraftan yakaladı

DENİZLİ HABERLERİ  | 07.08.2020 16:46 | Son Güncelleme

Denizli’de, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 yıldır yaralama suçundan aranan şahsın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftan önce sokağı buldu.

Denizli’de, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 1 yıldır yaralama suçundan aranan şahsın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftan önce sokağı buldu. Daha sonra muhtemel sokakları tespit eden jandarma timi, balkonda çamaşır ipindeki mandal ve sandalye detayından daireyi belirleyerek, elektrik arıza ekibi kılığında şahsı adresinde kıskıvrak yakaladı.
Denizli’de yaralama suçundan hapis cezası alan şahsı arama çalışmaları başlatıldı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Kayıtlı adresi olmayan şahsı JASAT timleri sosyal medya üzerinden takibe aldı. Şahsın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraftan yola çıkan JASAT timleri muhtemel sokakları tespit etti. Fotoğrafta en ince detayları dedektif gibi inceleyen JASAT timleri çamaşır ipinde bulunan mandallar ve sandalye tipinden şahsın adresini tespit etti.

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle gerçekleşen operasyonda, JASAT timi mandal ve sandalye tipinden yola çıkarak tespit ettiği adrese elektrik arıza servisi kılığında gitti. JASAT timi elektrik arıza servisi kıyafetleri ve aracı ile şahsın adresine gitti. Karşısında elektrik arıza servisini gören şahıs ise kapıyı açınca yakayı ele verdi.

20 kilogram esrar yakalandı
Emniyetteki ifadesinde bir araziye kurutmak için bıraktığı itirafı üzerine yapılan aramada 20 kilogram esrar ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
PARTNER İşte güzel oyuncunun yeni imajı! Beğen butonu çöktü İşte güzel oyuncunun yeni imajı! Beğen butonu çöktü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Denizlispor 10 Ağustos’ta topbaşı yapacak

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Denizli Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:32
Sabah
06:05
Öğle
13:14
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:41

Denizli Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Berkeren Eczanesi
Merkezefendi
Burcu Eczanesi
Merkezefendi
İlke Eczanesi
Merkezefendi
Uğur Eczanesi
Merkezefendi
Candan Eczanesi
Pamukkale
İncilıpınar Mesire Eczanesi
Pamukkale
Vatan Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

Denizli’de bir haftada 92 trafik kazası meydana geldi

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Trabzonspor kafilesi, Denizli’ye geldi

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

Sarayköy Minibüsçüler Kooperatifi Yöneticisi Gülmez:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.