Jandarma 12 aranan şahsı ele geçirdi

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde asayiş ve emniyet uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri 4 bin 885 kişiye kimlik sorgulaması yaparken, çeşitli suçlardan aranan 12 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağılı 59 ekip ve 228 personelin katıldığı asayiş ve emniyet uygulamasında, 14 sabit uygulama noktası ve 363 işyerinde yapılan kontroller neticesinde 4 bin 885 şahıs sorgulandı. Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 12 şahıs yakalanırken, 3 şahsa adli ve idari işlem yapıldı. Ekipler ayrıca 4 işyerine 5 bin 158 TL idari para ceza kesti. 599 araç kontrol edildi, 3 araca 708 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca 8 araç trafikten men edilirken, arama kaydı bulunan 1 araç yakalandı.

