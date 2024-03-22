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Jandarma 20 günde 262 aranan şahsı yakaladı

İHA İHA
22.03.2024 10:58
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Aydın’da Jandarma ekipleri 20 günlük sürede yapılan çalışmalarda 262 aranan şahsı yakaladı.

Jandarma 20 günde 262 aranan şahsı yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, aranan şahıslara yönelik 1-20 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 262 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan, 0-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (118) şahıs, 5-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (6) şahıs, 10-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan (6) şahıs bulunuyor. Ayrıca yakalanan 262 şahıs arasında, hırsızlık suçundan (34) şahıs, dolandırıcılık suçundan (33) şahıs, uyuşturucu suçundan (20) şahıs, yaralama suçundan (26) şahıs, diğer Suçlardan (149) şahsın yer aldığı öğrenildi.

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