YURTHABER
  4. Jandarma 2019 yılında bin 286 suçluyu yakaladı

Jandarma 2019 yılında bin 286 suçluyu yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 22.01.2020 15:45 | Son Güncelleme

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019 yılında icra ettiği faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Jandarma 2019 yılında bin 286 suçluyu yakaladı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 2019 yılında icra ettiği faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yaptı. Jandarma ekipleri 2019 yılında bin 286 suçluyu yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, emniyet ve asayiş ile kamu güvenliğinin sağlanması, kişi hak ve hürriyetlerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, uyuşturucu dahil her türlü kaçakçılığa engel olunması, genel sağlık ve genel ahlakın korunması, aranan şahısların yakalanması ve varsa suç delillerinin ele geçirilmesi maksadıyla Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince 2019 yılı içerisinde personelin çalışmaları sonucunda; Jandarma ekiplerince müdahale edilen 308 olayda bin 241 şüpheli ve haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 45 şüpheli olmak üzere toplam bin 286 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, bu şahıslardan 32’si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Jandarma 2019 yılında bin 286 suçluyu yakaladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi Nesli tükenmek üzere! İlk kez görüntülendi
BALMEK destekli kurslar açıldıBALMEK destekli kurslar açıldı
Vali Yazıcı: "Vatandaşı güler yüzle karşılayın"Vali Yazıcı: "Vatandaşı güler yüzle karşılayın"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Hastaneden diyabet hastalığı uyarısı

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Sebahattin Ceyhun: "Şimdi tüm küskünlükleri giderme zamanı"

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Şaphane’nin 40 yıllık kebapçısı

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Ankara’da Kars, Ardahan, Iğdır Günleri başlıyor

Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı

Kırıkkale Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü görevine başladı

Balıkesir Namaz Vakitleri 22 Ocak Çarşamba

İmsak
06:50
Sabah
08:18
Öğle
13:25
İkindi
15:59
Akşam
18:22
Yatsı
19:44

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler22 Ocak Çarşamba

Begüm Eczanesi
Merkez
Bilgiç Eczanesi
Merkez
Öntan Eczanesi
Merkez
Aysun Eczanesi
Ayvalik
Mine Eczanesi
Ayvalik
Yeni Erol Eczanesi
Ayvalik
Coşkun Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Başkan Orkan karne sevincine ortak oldu

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Binlerce yıllık tarih yağmurla gün yüzüne çıktı!

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Tehlikeli kavşakta çözüm arayışı

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı: "Para ödeyemediğimiz için çocuklar gidiyor"

Prizden çıkan yangın korkuttu

Prizden çıkan yangın korkuttu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.