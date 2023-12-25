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Jandarma 237 sürücüye 415 bin 298 TL para cezası kesti

25.12.2023 13:28 | Son Güncelleme:
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Eskişehir’de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetimlerinde 5 bin 286 sürücü ve araç kontrol edilirken, kusurlu bulunan 237 sürücüye 415 bin 298 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi.

Jandarma 237 sürücüye 415 bin 298 TL para cezası kesti

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde belirli tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; 5 bin 286 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 237 sürücüye 415 bin 298 TL Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Denetimlerde 37 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 6 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Aynı dönem içerisinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 44 vatandaşa ise trafik kazalarına karşı alınacak tedbirler ile güvenli sürüş kuralları hakkında eğitim verildi.

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