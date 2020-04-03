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Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.04.2020 21:24 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Jandarma ekipleri çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliyi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 18 bin 411 kişi sorgulanmış, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Erdek, Gönen, İvrindi ve Karesi ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 25 şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturmalarının devam ettiği öğrenildi.

Jandarma 25 aranan şahsı yakaladı

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