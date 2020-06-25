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Jandarma 26 kök kenevir ele geçirdi

MERSİN HABERLERİ  | 25.06.2020 14:44 | Son Güncelleme

Mersin’de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Akdeniz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı ekime yönelik yaptığı çalışmada, Esenli Mahallesinde 1 şüphelinin tarla içerisinde bulunan barakada kenevir ekimi yaptığını tespit etti.

Jandarma 26 kök kenevir ele geçirdi

Mersin’de jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Akdeniz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı ekime yönelik yaptığı çalışmada, Esenli Mahallesinde 1 şüphelinin tarla içerisinde bulunan barakada kenevir ekimi yaptığını tespit etti. Bunun üzerine şahsın ev ve eklentilerinde arama yapan ekipler, 26 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

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