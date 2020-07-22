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Jandarma 27 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı

İZMİR HABERLERİ  | 22.07.2020 13:55 | Son Güncelleme

İzmir Bornova’da jandarma ekipleri, 27 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.İzmir’in Bornova ilçesinde bir derneğe yapılan baskında 27 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı, şahıslar hakkında işlem yapıldı.

İzmir Bornova’da jandarma ekipleri, 27 kişiyi kumar oynarken suçüstü yakaladı.
İzmir’in Bornova ilçesinde bir derneğe yapılan baskında 27 kişi tombala oynarken suçüstü yakalandı, şahıslar hakkında işlem yapıldı. Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kavaklıdere Mahallesinde bir dernekte kumar oynatıldığı ihbarının üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, kumar oynayan toplam 27 kişiye, kumar oynamak ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre "kapalı alanda sigara içmek", "sosyal mesafeye uymamak"tan idari yaptırım uyguladı. Ekipler, tombala oynamada kullanılan dört farklı materyale el koydu. Seri yargılama usulü kapsamında, İzmir nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda işletme sahibi ve çalışanlar hakkında "kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

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