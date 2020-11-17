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Jandarma 278 araca 185 bin lira para cezası uyguladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 17.11.2020 17:07 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde uyguladıkları Özel Trafik denetimlerinde 4 bin 405 aracı denetlerken, 278 araca 185 bin 813 lira idari para cezası uyguladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında çocukların huzur ve güven içerisinde okullara gidiş ve gelişlerinin sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, kamyon ve çekici türü araçların donanımlarının kontrol edilmesi, alkol etkisinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, 09-15 Kasım 2020 tarihlerinde "Özel Denetim” faaliyeti icra edildi.

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde uyguladıkları Özel Trafik denetimlerinde 4 bin 405 aracı denetlerken, 278 araca 185 bin 813 lira idari para cezası uyguladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında çocukların huzur ve güven içerisinde okullara gidiş ve gelişlerinin sağlanması, servis araçlarının karışabileceği trafik kazalarının önlenmesi, kamyon ve çekici türü araçların donanımlarının kontrol edilmesi, alkol etkisinde meydana gelen trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, 09-15 Kasım 2020 tarihlerinde "Özel Denetim” faaliyeti icra edildi. Jandarma ekiplerinin Okul servis araçları denetimi sonucunda; 237 araç kontrol edilirken, 30 araca 18 bin 949 TL idari para cezası uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi.
Emniyet kemeri denetimi sonucunda; 2 bin 67 araç kontrol edilirken 125 araca 57 bin 146 TL idari para cezası uygulandı ve 35 araç trafikten men edildi.
Yük taşıyan araçların denetimi sonucunda; 752 araç kontrol edilirken, 59 araca 42 bin 460 TL idari para cezası uygulanırken, 28 araç trafikten men edildi ve 1 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.
Alkol denetimi sonucunda; bin 349 araç kontrol edilirken, 64 araca 67 bin 258 TL idari para cezası uygulanırken 23 araç trafikten men edildi ve 10 sürücünün belgesi geçici olarak alındı.

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Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!Tek tek kontrol edip öyle alıyorlar!
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