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Jandarma 4 kilo esrar, 105 kök Hint keneviri ele geçirdi

10.10.2023 08:46 | Son Güncelleme:
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Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesinde kubar esrar ve kenevir ele geçirdi.Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde 4 kilo kubar esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Jandarma 4 kilo esrar, 105 kök Hint keneviri ele geçirdi

Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesinde kubar esrar ve kenevir ele geçirdi.
Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde 4 kilo kubar esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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