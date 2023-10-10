Jandarma 4 kilo esrar, 105 kök Hint keneviri ele geçirdi

Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesinde kubar esrar ve kenevir ele geçirdi.
Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde 4 kilo kubar esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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