Jandarma 4 kilo esrar, 105 kök Hint keneviri ele geçirdi

Hatay Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hatay’ın Defne ilçesinde kubar esrar ve kenevir ele geçirdi.

Hatay’ın Defne ilçesi Harbiye Mahallesi’nde 4 kilo kubar esrar ve 105 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

