YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Jandarma 45 aranan şahsı yakaladı

Jandarma 45 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 16.06.2020 09:48 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ’Aranan Şahıslara Yönelik’ uygulamada çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi yakaladı.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uygulanan "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 23 bin 682 kişi sorgulandı.

Jandarma 45 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları ’Aranan Şahıslara Yönelik’ uygulamada çeşitli suçlardan aranan 45 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca il genelinde uygulanan "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 23 bin 682 kişi sorgulandı. Jandarma ekipleri Ayvalık ilçesinde 5, Bandırma ilçesinde 2, Bigadiç ilçesinde 3, Edremit ilçesinde 15, Erdek ilçesinde 1, Gömeç ilçesinde 6, Gönen ilçesinde 1, İvrindi ilçesinde 5 ve Karesi ilçesinde 7 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 45 şahıs yakalandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü oyuncudan tam not alan paylaşım!Ünlü oyuncudan tam not alan paylaşım!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Edirne'de 21 filyasyon ekibi saha çalışmalarına başladı

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Ömer Toraman’dan Kütahya’ya veda

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

Bursa'da BUSKİ Gürsu Şube Müdürlüğü hizmet binası karantinaya alındı

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

15 Temmuz Gazisi Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı.

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:39
Sabah
05:33
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:45
Yatsı
22:31

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Eraslan Eczanesi
Merkez
Perihan Eczanesi
Merkez
Ulu Eczanesi
Merkez
Deniz Eczanesi
Ayvalik
Meydan Eczanesi
Ayvalik
Yaşar Eczanesi
Ayvalik
Ayaz Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Balıkesir'de gar yolu açıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

65 yaş üzeri vatandaşlardan Başkan Ergin’e sevgi seli

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

Bandırma caddelerine köpüklü bayram temizliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.