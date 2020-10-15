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Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

KAYSERİ HABERLERİ  | 15.10.2020 18:03 | Son Güncelleme

Kayseri’de jandarma ekipleri çeşitli tarihlerde meydana gelen faili meçhul 6 hırsızlık olayını aydınlattı.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde meydana gelen toplam 6 faili meçhul evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen V.Y.

Jandarma 6 faili meçhul hırsızlık olayını aydınlattı

Kayseri’de jandarma ekipleri çeşitli tarihlerde meydana gelen faili meçhul 6 hırsızlık olayını aydınlattı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde meydana gelen toplam 6 faili meçhul evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen V.Y. ve M.B. yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan 2 kişi, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği belirtildi.

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