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Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü

KAYSERİ HABERLERİ  | 24.03.2020 10:18 | Son Güncelleme

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları evlerine teslim edildi.Edinilen bilgiye göre, 22.03.2020 tarihinde yapılan asayiş çalışmaları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilerek, vatandaşların ihtiyaçları evlerine teslim edildi.İl Jandarma Komutanlığı’nca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarla, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları evlerine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, 22.03.2020 tarihinde yapılan asayiş çalışmaları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler gerçekleştirilerek, vatandaşların ihtiyaçları evlerine teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığı’nca bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetler, yine halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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Kocasinan
Korkmaz Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Çetin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Gülçin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
İnci Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Akif Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Melikgazi
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