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Jandarma 65 yaş üstü vatandaşlara yardım götürdü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 24.03.2020 12:41 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri tüm dünya ve ülke genelinde Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle kimsesi olmayan 65 yaş üstü ve kronik hastaları hastahane, diyaliz, kişisel ihtiyaçlarını yerine getiriyor.Evden çıkamayan 65 yaş üzerindeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını 112’den ve köy muhtarları vasıtasıyla tespit ettikten sonra temin ettikleri ihtiyaç malzemelerini maske ve eldiven takarak sahiplerine ulaştırıyor.Tavşanlı ilçesine bağlı köy ve beldelerde 65 yaş üzeri kimsesi olmayan kişilerin ihtiyaçlarını jandarma ekipleri tedarik ediyor.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Jandarma ekipleri tüm dünya ve ülke genelinde Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle kimsesi olmayan 65 yaş üstü ve kronik hastaları hastahane, diyaliz, kişisel ihtiyaçlarını yerine getiriyor.
Evden çıkamayan 65 yaş üzerindeki vatandaşların günlük ihtiyaçları için ekip kuran İlçe Jandarma Komutanlığı, köydeki vatandaşların ihtiyaçlarını 112’den ve köy muhtarları vasıtasıyla tespit ettikten sonra temin ettikleri ihtiyaç malzemelerini maske ve eldiven takarak sahiplerine ulaştırıyor.
Tavşanlı ilçesine bağlı köy ve beldelerde 65 yaş üzeri kimsesi olmayan kişilerin ihtiyaçlarını jandarma ekipleri tedarik ediyor. Bugüne kadar 65 yaş üzeri 16 kişinin sağlık ve temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve bundan sonra da tedbirler kapsamında karşılanmaya devam edeceği bilgisi edinildi.

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