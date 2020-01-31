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Jandarma 70 aranan şahsı yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 31.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslar için uygulama yaptı.

Jandarma 70 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde aranan şahıslar için uygulama yaptı. Jandarmanın uygulaması esnasında çeşitli suçlardan aranan 70 kişi yakalanırken, 255 araçta trafikten men edildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca son 2 haftada "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında; 62 bin 312 kişi sorgulanmış, yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 70 şahıs yakalanmış, 77 şahsa adli ve idari işlem yapılmış ve yakalanan şahıslara 22 bin 333 TL idari para ceza uygulandı.
Jandarma ekipleri trafik uygulamalarında da 45 bin 362 aracı kontrol ederek, bin 498 araca 629 bin 560 TL idari para cezası uyguladı ve 255 aracı trafikten men edildi. Jandarma ekipleri uygulama esnasında 7 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 37 adet fişek, 4 adet bıçak ve 14 ton orman emvali ele geçirildi. Uygulama esnasında yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Jandarma 70 aranan şahsı yakaladı

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