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Jandarma aldı, Bipativer Derneği dağıttı

22.02.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Sokak hayvanlarının yaşadığı drama sessiz kalmayan Düzce İl Jandarma Komutanlığı personelleri sokak hayvanları için mama alarak Bipativer sokak hayvanlarını koruma derneğine hediye etti.

Sokak hayvanlarının yaşadığı drama sessiz kalmayan Düzce İl Jandarma Komutanlığı personelleri sokak hayvanları için mama alarak Bipativer sokak hayvanlarını koruma derneğine hediye etti. Dernek üyeleri de jandarma personelinin aldığı mamaları kısıtlama günüde dağıttı.
Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeli ve İnci Yaman Türk Müziği Topluluğu üyeleri aralarında yaptıkları çalışma ile sokak hayvanları için mama aldılar. Alınan kilolarca mama ise Düzce’nin çeşitli bölgelerinde yoğun şekilde yaşayan sokak hayvanlarına Bipativer Derneği üyeleri tarafından dağıtıldı. Mamalarını yiyen sokak hayvanlarının mutluluğu ise yürekleri ısıttı.

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