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Jandarma Arama Kurtarma Timleri’nden teleferikte kurtarma tatbikatı

09.12.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma Timleri, Ankara Keçiören’de teleferikte kurtarma tatbikatı düzenledi.

Jandarma Arama Kurtarma Timleri’nden teleferikte kurtarma tatbikatı

Jandarma Arama Kurtarma Timleri’nin kayak merkezi bulunan 16 ilde meydana gelebilecek kaza, telesiyej ve teleferiklerde mahsur kalma olaylarına müdahale için gerçekleştireceği 10 günlük tatbikatın ilk günü tamamlandı. Jandarma ekipleri, Ankara Keçiören’de teleferikte kurtarma tatbikatı yaptı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı tarafından gelen eğitim yapma talebini memnuniyetle kabul ettiklerini ve arama kurtarma timlerini Keçiören’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Askerimize, polisimize ve tüm güvenlik güçlerimize kapımız sonuna kadar açıktır. Onların çalışma ve eğitim faaliyetine destek vermek bizim temel görevimizdir.

Jandarma Arama Kurtarma Timlerimizi ilçemizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. İnşallah herhangi bir kaza ve afet yaşanmaz. Ancak onların varlığı bizlere güven veriyor. Her bir askerimizden, jandarmamızdan, arama kurtarma ekibimizden Allah razı olsun. Rabbim hepsine kolaylık versin” dedi.

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tatbikat

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