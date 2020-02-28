YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Jandarma aranan 16 kişiyi yakaladı

Jandarma aranan 16 kişiyi yakaladı

BALIKESİR HABERLERİ  | 28.02.2020 23:27 | Son Güncelleme

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı Huzur ve Güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi ele geçirdi.Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında;11 bin 74 kişiye GBT uygulaması yaparken, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Karesi ve Manyas ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 16 şahıs gözaltına aldı.Bu uygulama esnasında; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirildi.

Jandarma aranan 16 kişiyi yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptığı Huzur ve Güven operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 16 kişiyi ele geçirdi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı unsurları "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde icra edilen "Önleyici Kolluk Faaliyetleri" esnasında;
11 bin 74 kişiye GBT uygulaması yaparken, Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Dursunbey, Edremit, Erdek, Karesi ve Manyas ilçelerinde olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan toplam 16 şahıs gözaltına aldı.
Bu uygulama esnasında; 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet bıçak ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan aranan şahıslar Adli makamlara sevk edildi.

Jandarma aranan 16 kişiyi yakaladı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!AK Parti'li İl Başkanı istifa etti!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balıkesir Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:36
Öğle
13:26
İkindi
16:34
Akşam
19:06
Yatsı
20:23

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Budakoğlu Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Seymen Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Ayvalik
Aslı Eczanesi
Ayvalik
Cemre Eczanesi
Ayvalik
Acar Köşe Eczanesi
Bandirma
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

(Özel) 105. yaş gününü kutladı

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Ayvalık tek yumruk olunca ihale ertelendi

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Öğrencilere atkı ve bere dağıtıldı

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Burhaniyeli genç 4 aydır süren hayatta kalma savaşını kaybetti

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

Yeni müdür yardımcısı görevine başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.