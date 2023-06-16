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Jandarma aranan şahıs ve araçlara uygulama yaptı

16.06.2023 08:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta jandarma ekipleri aranan şahıs ve araçlara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Jandarma aranan şahıs ve araçlara uygulama yaptı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahıslar ve aranan araçlar uygulaması gerçekleştirildi. 6) ekip ve 208 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Uygulamada; 2 bin 938 şahıs ve bin 320 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda "Yoklama Kaçağı" olarak aranan 9, "Dolandırıcılık" suçundan 1, "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan 1, Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 1, "Hırsızlık” suçundan 2 ve "Kayıp Şahıs" olarak aranan 1 olmak üzere toplam 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

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