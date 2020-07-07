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Jandarma aranan şahısları yakaladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 07.07.2020 10:26 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yaralama, tehdit, hakaret, askeri kanuna muhalefet suçlarından uzun süredir aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tepecik beldesinde M.G.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde, yaralama, tehdit, hakaret, askeri kanuna muhalefet suçlarından uzun süredir aranan 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tepecik beldesinde M.G. isimli kişinin yaralama suçundan arandığı bilgisi üzerine söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Tavşanlı ilçe Jandarma Komutanlığı’nca icra edilen operasyonda M.G. isimli kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, askeri kanuna muhalefet, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından aranan Ö.Ü., (25) Ömerbey Mahallesi’nde jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Şüpheliler M.G. ve Ö.Ü., jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak Tavşanlı Açık Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.

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