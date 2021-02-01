Jandarma aranması olan şahısları kovalamaca ile yakaladı

Afyonkarahisar’da jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçan motosikletli şahıslar kovalamaca sonrası yakalanırken, şahısların işledikleri bir suçtan dolayı arandıkları ve kaçarken kullandıkları motosikletinde çalıntı olduğu ortaya çıktı.

Olay, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, devriye görevi gezen jandarma ekipleri üzerinde iki kişinin olduğu ve şüpheli hareketlerde bulunan motosikleti durdurmak istedi. Ancak motosikletli şahısları jandarmanın ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Şahısların peşine düşen ekipler şüphelileri Gazlıgöl beldesinde yakaladı. Şahısların kimlik sorgulamalarını yapan ekipler şüphelilerin isimlerinin S.K. ve F.U., isimli şahıslar olduğunu ve hırsızlık suçundan arandıklarını tespit etti. Şüphelilerin kaçarken kullandıkları motosikleti ise Isparta’nın Yalvaç ilçesinde çaldığı belirlenirken, şüpheliler sonrasında gözaltına alındı.

