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Jandarma Bin 894 kişi ve işletmeyi denetledi

MUĞLA HABERLERİ  | 10.10.2020 11:14 | Son Güncelleme

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler şehir merkezlerinde emniyet, kırsal bölgelerde ise jandarma tarafından sürekli olarak denetleniyor.Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yaptıkları denetimlerde tedbirlere uymayan vatandaş veya işletmelere idari para cezası uyguluyor.

Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler şehir merkezlerinde emniyet, kırsal bölgelerde ise jandarma tarafından sürekli olarak denetleniyor.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgelerinde yaptıkları denetimlerde tedbirlere uymayan vatandaş veya işletmelere idari para cezası uyguluyor. Denetimlerde hem vatandaş salgın hakkında, hem de meşka, mesafe ve hijyen konularında bilgilendiriliyor.
Jandarma sorumluluk alanında 182 ekip ve 632 personel ile yapılan denetimlerde alışveriş merkezleri, ticari taksiler ve durakları, kuaför ve berber salonları, toplu ulaşım araçları, kıraathaneler, lokanta, restoran, konaklama tesisleri, park gibi açık alanlar gibi toplam Bin 1894 kişi ve işyeri denetlendi.
Denetimlerde Covid-19 tedbirlerine uymayan 32 vatandaş ve 13 işletmeye toplam 28 bin 850 TL idari para cezası kesildi.

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